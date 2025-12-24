Vor dem Genthiner Rathaus war es am frühen Heiligabend weihnachtlich. Der Weihnachtsmann drehte mit Feuerwehrbegleitung eine Ehrenrunde über den Marktplatz.

Genthin - Die Vorfreude war am Vormittag groß. Die Freiwilligen Feuerwehren Genthin und Altenplathow hatten eine ganz besondere Aufgabe für den letzten Tag des lebendigen Adventskalenders: Der Weihnachtsmann, begleitet von Helfern aus den Feuerwehren beider Orten, machte eine Runde auf dem Marktplatz und verteilte die ersten Geschenke am Heiligabend.

Die Freude bei den Kindern war zu spüren: Strahlende Augen, lautes Kichern und dankbare Worte, Gedichte, Gesang, begleiteten den Weihnachtsmannbesuch auf dem Marktplatz. In diesem Rahmen erhielten zahlreiche Kinder eine kleine, handverpackte Überraschung. 20 kleine Päckchen wurden verteilt, übrigens gepackt mit Unterstützung des Genthiner E-Centers.

Der Weihnachtsmann kam im Feuerwehrauto auf den Genthiner Marktplatz. Foto: Mike Fleske

Nach Informationen der Einsatzkräfte machte der Weihnachtsmann nicht nur am Marktplatz Station, sondern schaute auch bei einigen Familien der Feuerwehrleute vorbei. „Es ist eine schöne Tradition, den Kindern der Feuerwehrleute eine kleine Freude zu bereiten“, bestätigte Feuerwehrsprecher Michael Voth.

Geste für die Kinder der Feuerwehrleute

Ein Weihnachtsgruß von Genthin und Altenplathower Feuerwehr, Weihnachtsmann und Grinch. Foto: Mike Fleske

Zudem erinnerte der Sprecher an die Bedeutung solcher Gesten: „Wenn Väter oder Mütter bei Einsätzen fehlen, müssen die Familien oft zurückstehen und auf die Feuerwehrleute warten. Heute möchten wir ihnen zeigen, dass ihre Geduld gesehen wird.“ So gab es eine vierstündige Tour durch die Stadt.

Nicht nur die Feuerwehrleute bedankten sich bei allen Mitwirkenden, Helfern und Besuchern, die dem lebendigen Adventskalender in diesem Jahr eine besondere Note gegeben hatten, auch Bürgermeisterin Dagmar Turian (parteilos) schaute vorbei. Die Stadt Genthin hatte mit dem Adventskalender auf kommende Festtage eingestimmt.