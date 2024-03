Die Holzstraße in Burg, eine wichtige Verkehrsader, ist gesperrt. In verschiedenen Abschnitten wird die Kreisstraße bis etwa November 2025 ausgebaut.

Marode Holzstraße in Burg bei Magdeburg wird monatelang zur Sackgasse: So läuft die Umleitung

Die Holzstraße in Burg wird seit Jahren notdürftig geflickt. Jetzt soll die in den nächsten anderthalb Jahren ausgebaut werden.

Burg. - Viele Jahre mangels Geld aufgeschoben, rollen nun die ersten Bagger an. Am 4. März 2024 startet die Sanierung der insgesamt 760 Meter langen Holzstraße in Burg. Die Kreisstraße wird vollgesperrt. So sieht die Umleitung aus.