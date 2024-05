Musik, Kabarett und Literatur - dies und mehr sind Themen am Mittwoch, 22.5.2024, in Magdeburg.

Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz in "An Mut sparet nicht noch Mühe".

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 22. Mai 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

In der Magdeburger Zwickmühle heißt es „An Mut sparet nicht noch Mühe“

Ein Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht unter anderem auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr vom 22. bis 25. Mai sowie am 5., 6., 12., 14., 15., 20. und 22. Juni zur gleichen Zeit.

Nele Pollatschk im HOT Alte Bude Magdeburg

Nele Pollatschek erzählt eine alltägliche Geschichte, die mitten ins Herz unserer Existenz trifft. Aus einer To-do-Liste entsteht ein schillernder Roman darüber, wie schwer es ist, einfach nur zu leben. Bei einer Lesung aus "Kleine Probleme" ist sie am 22.5. ab 19 Uhr im HOT Alt Bude in der Karl-Schmidt-Straße 12 zu Gast.

Die Geschichte: 31. Dezember. Steuererklärung, Wohnung putzen, Bett für die Tochter zusammenschrauben, Lebenswerk schreiben, mit dem Rauchen aufhören – eigentlich wollte Lars, neunundvierzigjähriger Vieldenker und angehender Schriftsteller, die Lücke zwischen den Jahren dafür nutzen, endlich alles zu erledigen, was in den letzten Dekaden so auf der Strecke geblieben ist. Das neue Jahr, so sein Plan, sollte in einem aufgeräumten Leben beginnen. Der Zeitpunkt dafür schien perfekt: Die Kinder waren im Auslandsjahr, die Frau unterwegs. Keiner da, der stören könnte.

Vergnügliches und Nachdenkliches mit schreibenden Senioren

„Vergnügliches und Nachdenkliches aus Magdeburg“ ist die öffentliche Lesung überschrieben, mit der sich Studierende im Seniorenalter an der Otto-von-Guericke-Universität am Mittwoch, 22. Mai, um 17 Uhr in der Stadtbibliothek präsentieren. Eine bunte literarische Mischung selbst geschriebener Texte erwartet das Publikum.

Bereits zum vierten Mal ist der literarische Kreis, der sich während des Semesters regelmäßig unter Leitung der Germanistin Gabriele Czech austauscht, in der Bibliothek zu Gast. Abermals reicht das Spektrum von Auszügen aus Erzählungen und Krimis über Kurzgeschichten bis hin zu Gedichten. „Tauchen Sie ein in die Welt der schönen Worte!“, fordert das langjährige Mitglied der Gruppe Wolfgang von der Heide auf. Die Autoren spiegeln wider, was sie bewegt, etwa heitere Erinnerungen und Gefühle wie Glück, Schmerz oder Liebe. Im Einzelnen lesen die Magdeburger*innen Gerald Bache, Regina Beck-Mischak, Jana Burkhardt, Kerstin Kruse, Wolfgang von der Heide, Holger Neumann und Andrea Urbansky. Musikalisch umrahmt wird die Lesung von Roland Bartnig, Regina Beck-Mischak und Wolfgang von der Heide mit ihrem Projekt „Worogi - Welt-Reise-Glück“.

Alle interessierten Gäste sind am Mittwoch, 22. Mai, um 17 Uhr zur Lesung der Schreibwerkstatt unter der Überschrift „Vergnügliches und Nachdenkliches aus Magdeburg“ in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Magdeburg, Breiter Weg 109, herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

Klimaangst in der Evangelischen Studierendengemeinde Magdeburg

In der Evangelischen Studierendengemeinde steht auch für den 22.5. ein Themenabend an. Die Einrichtung befindet sich in der Neustädter Straße 6. Beginn ist um 19 Uhr.

Dieses Mal geht es um das Thema "Klimaangst". Hintergrund: Wenn wir durch den Harz wandern, sehen wir es – statt grüner Wald nur noch tote Bäume. Ob es dort je wieder einen gesunden Wald geben kann, ist umstritten. Die Klimakrise ist schon jetzt mit ihren Folgen überall spürbar – aber das ist erst der Beginn einer Veränderung, die alle Bereiche die Erde betreffen werden und von der vor allem die Jungen Menschen und die nächsten Generationen vor große Herausforderungen stellen wird. Wie umgehen mit den Zukunftsängsten? Karen Kastner, Umweltpsychologin von der Magdeburger Otto-von-Guericke-Universität, möchte mit den Besuchern dazu ins Gespräch kommen.

Kleines Konzert in der Ambrosiuskirche

Es ist inzwischen zur schönen Traditionen. In den warmen Monaten des Jahres steht die St.-Ambrosius-Kirche immer mittwochs von 16 bis 18 Uhr für Besucher offen. Das im Jahr 1877 geweihte Gotteshaus im neugotischen Stil lädt dann zum Besichtigen, zum Verweilen oder zum Gebet ein. Und – das ist das besondere – auch zum Hören von Musik.

Immer von 17 bis 17.30 Uhr gibt es ein kleines Konzert, sei es auf der Orgel, mit Musikgruppen oder Sängern“, so Dorlies Bunge aus dem evangelischen Kirchspiel Magdeburg-Süd. Sie organisiert die „Mittwochsmusiken“. Im Mai sind noch zwei Instrumentalkonzerte geplant. Die Konzerte gehen bis in den September.

Der Eintritt zu den Mittwochsmusiken ist grundsätzlich frei. Am Ausgang kann eine Spende hinterlegt werden. Diese soll für Erhalt und Restaurierung von Kirche oder Orgel eingesetzt werden.

Ferienkonzert "Für Elise" im Magdeburger Gesellschaftshaus

"Für Elise heißt das Ferienkonzert für Besucher ab fünf Jahren am 22.5. ab 11 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Das Ensmble "Deliciae Theatrales" spielt Musik von Jean-Baptiste Lully, Georg Friedrich Händel, Franz Schubert, Arvo Pärt, Ludwig van Beethoven und anderen.

Elise ist verzweifelt: Morgen hat ihr Vater Geburtstag und er wünscht sich eine fabelhafte Musik. Welche Musik soll das sein? Soll sie spielen oder singen? Und dann gibt es noch die große Angst vor dem Auftritt – feuchte Hände, eine zitternde Stimme. Da begegnet ihr Madame Jig und entführt sie in ihr Wunderland. Dort hört, musiziert, tanzt und singt sie gemeinsam mit den Kindern Musik aus vier Jahrhunderten. Und sie lernt den lustigen Kobold

Kolobrass sowie den zerstreuten Herrn Professor kennen. Beide haben ebenfalls vor verschiedenen Dingen Angst. Aber sie tun mit Hilfe der Musik alles: Für Elise.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 22. Mai. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gibt es im Vorverkauf mehr für den Rundgang "Vom Fort bis zum Verlorenen Grundstein" mit Nadja Gröschner und Frank Kornfeld am 22.5. um 19 Uhr ab Kirschweg/ Höhe Fort. "Es gibt evtl. noch ein paar Restkarten an der Abendkasse", so die Sudenburger Feuerwache als Veranstalter.