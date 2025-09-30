In den letzten Jahren klagten Ärzte, Verbände und Apotheker über Engpässe bei Medikamenten. Wie sieht es in Burg aus, so kurz vor der Erkältungszeit?

Medikamente in Burg: Wie gut sind die Apotheken für den Winter aufgestellt?

Burg. - Wer die Schlagzeilen in den letzten Wochen verfolgt hat, kommt nicht umhin, auf die Lieferengpässe in den Apotheken zu stoßen. Die hessenschau.de titelt beispielsweise: „Medikamente werden knapp“ oder der Spiegel schreibt „Apothekerverband sieht Lieferengpässe bei Medikamenten.“ Auch eine besorgte Leserin aus Burg hat die Nachrichten verfolgt und sich mit ihren Bedenken an die Redaktion gewandt: „Wie ist die Lage in der Stadt?“