In der CDU entbrennt eine Debatte um die Brandmauer zur AfD - prominente Stimmen aus dem Harz fordern ihr Ende. Wie sich Bianca Heine, Kandidatin der Christdemokraten für Wernigerode, Oberharz und Harzgerode bei der Landtagswahl 2026, zu einer möglichen Zusammenarbeit mit der rechtsextremen Partei positioniert.

Bianca Heine kandidiert für die CDU bei der Sachsen-Anhalt-Landtagswahl 2026 im Wahlkreis 16 mit Wernigerode, der Stadt Oberharz am Brocken und Harzgerode.

Wernigerode. - In Sachsen-Anhalts CDU kocht eine Debatte um eine Zusammenarbeit mit der AfD hoch. Ranghohe Vertreter aus Kreisverbänden plädieren für ein Ende der Brandmauer - wie der Landtagsabgeordnete und Harzer Kreisvorsitzende Ulrich Thomas oder Matthias Winkelmann, Fraktionschef der Christdemokraten im Wernigeröder Stadtrat. Nun bezieht Bianca Heine, CDU-Kandidatin zur Landtagswahl 2026 für Wernigerode, den Oberharz und Harzgerode, klar Stellung.