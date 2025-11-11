Tradition anlässlich des Pogromgedenkens Glanz gegen das Vergessen: Warum junge Menschen in Zerbst die Stolpersteine für Holocaust-Opfer reinigen
Sie liegen unscheinbar im Gehweg, doch hinter jedem Namen steckt ein trauriges Schicksal. In Zerbst wird das Erinnern besonders am 9. November lebendig.
11.11.2025, 16:45
Zerbst - Fast sechs Millionen Juden fielen dem Holocaust zum Opfer. Auch vor Zerbst machte der Völkermord der Nationalsozialisten keinen Halt. Im Gegenteil. Die jüdische Gemeinde der Stadt wurde im Dritten Reich ausgelöscht. 41 Stolpersteine an 13 verschiedenen Stellen zeugen von Frauen, Männern und Kindern, die das Hitler-Regime nicht überlebten.