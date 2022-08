Mehr Wohnkomfort: Platz für Aufzüge im Burger Südring

In den Plattenbauten in Burg-Süd lassen sich die oberen Etagen kaum noch vermieten. Das soll sich ändern. Die Wohnungsbaugenossenschaft packt ein neues Projekt an.

Burg - Treppensteigen soll fit halten. Sind damit allerdings zu viele Stufen verbunden, wird das sportliche Training zur Last. Mit der Folge, dass sich Wohnungen in den obersten Stockwerken nur noch in den seltensten Fällen vermieten lassen.

Für Ältere ist der Gang nach oben oftmals nicht mehr machbar, für Jüngere sind solche täglichen Wege nicht angenehm. Auch die Wohnungen in der 5. Etage des Wohnblocks Südring 5b bis g stehen leer – bis jetzt. Die Burger Wohnungsbaugenossenschaft (BWG) hofft in Kürze auf eine Kehrtwende, denn jetzt werden die Voraussetzungen für den Einbau von Aufzügen in den sechs Eingängen mit 60 Wohnungen geschaffen. Die Aufzüge für jeweils vier Personen werden in den Hausfluren eingebaut, so dass jede Wohnung, bis auf das Erdgeschoss, bequem erreichbar ist.

„Damit erhöhen wir die Wohnqualität deutlich und machen Burg-Süd insgesamt attraktiver, so dass auch junge Familien davon profitieren“, sagen die BWG-Vorstände Heino Näth und Annette Janocha, die in diesem Zusammenhang auf das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) verweisen, das diesem Stadtteil eine sichere Perspektive bescheinigt hat und den Bau von weiteren Wohnungen empfiehlt.

Rund 2,6 Millionen Euro nimmt das Unternehmen für die Investition in die Hand. Zugleich werden auch noch weitere Arbeiten an der Elektrik in den Wohnungen und im Keller durchgeführt. „Damit sind wir dann auch auf den neuesten technischen Stand“, so Näth.

Auch die Balkone, von denen aus die Mieter auch in Zukunft einen Blick ins Grüne in Richtung der neuen Kindertagesstätte werfen können, werden neu gestaltet. Bis Ende des Jahres sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. So lange werden sich die Handwerker tummeln. „Wir gehen davon aus, dass auch der Bau so reibungslos und kooperativ vonstatten geht wie unser Großprojekt in der Martin-Luther-Straße/Gartenstraße“, hofft der BWG-Vorstand.

Und in der Tat: Diese Baustelle im Herzen der Stadt verändert nahezu täglich ihr Gesicht. Das Konzept mit den insgesamt 36 Wohnungen wird immer sichtbarer. Im ersten Bauabschnitt in der Martin-Luther-Straße werden bereits ab September die ersten Arztpraxen im Erdgeschoss einziehen, zeitgleich soll auch eine Musterwohnung mit Badezimmerausstellung und Einbauküche eingerichtet werden, die zu bestimmten Zeiten besichtigt werden kann und wo auch Experten beratend zur Seite stehen.

Die Hochbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt in der Gartenstraße sollen Weihnachten mit der Dachabdichtung beendet werden, bevor im kommenden Jahr dann die Innenausbauarbeiten beginnen. Für die BWG-Vorstände steht schon heute fest: „Mit Arztpraxen, einem Supermarkt nebenan und den Vorzügen der Burger Innenstadt lässt es sich in diesem Komplex gut leben.“