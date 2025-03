prozess am Amtsgericht Burg Messerattacke in Asylunterkunft: Harmloser Streit gerät aus den Fugen

Nach einem heftigen Streit in einer Asylunterkunft in Genthin greift ein Mann zum Messer und sticht zu. Nun kam es zur Verhandlung am Amtsgericht Burg. Dort wurde noch mehr über den Angeklagten bekannt.