  Für den Nachwuchs: Mit dem Feuerwehrvirus infiziert: Neue Jugendwartin für die Gmeinde Gommern gefunden

Fachlich muss man es drauf haben, organisieren können und den Überblick behalten - Anja Knopf hat all das drauf und ist deshalb die neue Stadtfeuerwehrjugendwartin in Gommern.

Von Thomas Schäfer 03.01.2026, 18:17
Anja Knopf ist Gommerns neue Stadtjugendfeuerwehrwartin.
Anja Knopf ist Gommerns neue Stadtjugendfeuerwehrwartin. Foto: Thomas Schäfer

Gommern - Seit dem 1. Januar 2026 trägt Anja Knopf eine große Verantwortung. Die 40-Jährige hat das Amt der Stadtjugendfeuerwehrwartin der Einheitsgemeinde Gommern übernommen, und das mit spürbarer Begeisterung. Was für die Kinder- und Jugendfeuerwehren eine wichtige Personalentscheidung ist, ist für Gommern ein Glücksfall.