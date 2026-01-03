Fachlich muss man es drauf haben, organisieren können und den Überblick behalten - Anja Knopf hat all das drauf und ist deshalb die neue Stadtfeuerwehrjugendwartin in Gommern.

Mit dem Feuerwehrvirus infiziert: Neue Jugendwartin für die Gmeinde Gommern gefunden

Gommern - Seit dem 1. Januar 2026 trägt Anja Knopf eine große Verantwortung. Die 40-Jährige hat das Amt der Stadtjugendfeuerwehrwartin der Einheitsgemeinde Gommern übernommen, und das mit spürbarer Begeisterung. Was für die Kinder- und Jugendfeuerwehren eine wichtige Personalentscheidung ist, ist für Gommern ein Glücksfall.