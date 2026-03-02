Feiern, lachen, verwöhnen lassen Frauentag in Erxleben und Calvörde: Genuss, Sekt und Party pur lassen Herzen höher schlagen
Rund um den internationalen Ehrentag der Frauen wird auch in Erxleben und Calvörde ausgelassen gefeiert: Gäste dürfen sich auf Currywurst, Buffets, Schlager und besondere Atmosphäre freuen. Wer dabei sein möchte, sollte sich frühzeitig einen Platz sichern.
02.03.2026, 17:15
Erxleben/Calvörde - Genuss, Musik und Party in Erxleben und Calvörde – zum Frauentag wird geschlemmt, getanzt und gefeiert, wer zu Hause bleibt, könnte etwas verpassen.