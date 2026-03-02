weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  Biergarten direkt an der Elbe: Holpriger Weg zum Mäuseturm: Warum ein beliebtes Ausflugsziel schwer erreichbar bleibt

Der Mäuseturm in Prester zieht mit seinem Restaurant und seinem Biergarten viele Besucher an – doch ausgerechnet der Zugang bereitet Probleme für Radfahrer und Fußgänger.

Von Romy Bergmann 02.03.2026, 17:15
David Gängel vor dem Mäuseturm in Magdeburg, den er gemeinsam mit seinem Team vom einst verfallenen Schöpfwerk zu einem lebendigen Ausflugsziel mit Gastronomie entwickelt hat.
David Gängel vor dem Mäuseturm in Magdeburg, den er gemeinsam mit seinem Team vom einst verfallenen Schöpfwerk zu einem lebendigen Ausflugsziel mit Gastronomie entwickelt hat. Foto: Romy Bergmann

Magdeburg. - Der Mäuseturm in Magdeburg lockt längst nicht mehr nur mit seiner Geschichte. Das denkmalgeschützte ehemalige Schöpfwerk in Prester ist heute ein beliebtes Ausflugsziel – mit Restaurant, Biergarten und direktem Blick auf die Elbe. Doch wer dorthin gelangen möchte, stößt auf ein Problem.