Der Mäuseturm in Prester zieht mit seinem Restaurant und seinem Biergarten viele Besucher an – doch ausgerechnet der Zugang bereitet Probleme für Radfahrer und Fußgänger.

Holpriger Weg zum Mäuseturm: Warum ein beliebtes Ausflugsziel schwer erreichbar bleibt

David Gängel vor dem Mäuseturm in Magdeburg, den er gemeinsam mit seinem Team vom einst verfallenen Schöpfwerk zu einem lebendigen Ausflugsziel mit Gastronomie entwickelt hat.

Magdeburg. - Der Mäuseturm in Magdeburg lockt längst nicht mehr nur mit seiner Geschichte. Das denkmalgeschützte ehemalige Schöpfwerk in Prester ist heute ein beliebtes Ausflugsziel – mit Restaurant, Biergarten und direktem Blick auf die Elbe. Doch wer dorthin gelangen möchte, stößt auf ein Problem.