Biergarten direkt an der Elbe Holpriger Weg zum Mäuseturm: Warum ein beliebtes Ausflugsziel schwer erreichbar bleibt
Der Mäuseturm in Prester zieht mit seinem Restaurant und seinem Biergarten viele Besucher an – doch ausgerechnet der Zugang bereitet Probleme für Radfahrer und Fußgänger.
02.03.2026, 17:15
Magdeburg. - Der Mäuseturm in Magdeburg lockt längst nicht mehr nur mit seiner Geschichte. Das denkmalgeschützte ehemalige Schöpfwerk in Prester ist heute ein beliebtes Ausflugsziel – mit Restaurant, Biergarten und direktem Blick auf die Elbe. Doch wer dorthin gelangen möchte, stößt auf ein Problem.