Bei einem Vor-Ort-Termin in Cheine nach dem Fund der giftigen Sunstanz machen die Anwohner ihrer Wut Luft. Der Landrat bestätigt massive Versäumnisse.

Cheine. - Wie lange lag bereits Quecksilber in Größenordnungen auf der Dorfstraße in Cheine? Wie oft wurde das Gift von dort bereits in die Umgebung verschleppt und was will der Altmarkkreis unternehmen, um die Menschen zu schützen? Es gibt viele unbeantwortete Fragen - und die stellen vor allem die betroffenen Familien im Ort.