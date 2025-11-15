weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Bürgerbefragung: Mit einer Stimme mehr: Leitzkau sagt Nein zum Solarprojekt

Die geplante 70 Hektar große PV-Anlage bei Hohenlochau wird vom Ortschaftsrat Leitzkau abgelehnt. Trotz Anpassungen an den Kriterienkatalog.

Von Thomas Schäfer 15.11.2025, 11:25
Wie sich die Entscheidung des Ortschaftrates auf Leitzkau und Hohenlochau auswirken wird, wird sich erst in Zukunft abschätzen lassen.
Wie sich die Entscheidung des Ortschaftrates auf Leitzkau und Hohenlochau auswirken wird, wird sich erst in Zukunft abschätzen lassen. Foto: Thomas Schäfer

Leitzkau/Hohenlochau. - Es war eine von jenen Sitzungen, bei denen man spürt, wie sehr ein Thema die Menschen bewegt. Draußen ist es längst dunkel, im Leitzkauer Kirchengemeindehaus sitzen dicht gedrängt Bürgerinnen und Bürger, viele aus Hohenlochau. Der Ortschaftsrat tagt.