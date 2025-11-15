Eigenheimbaugrundstücke sind in Barby rar. Jetzt stehen vier Flächen hinter dem ehemaligen Schwimmbad zum Verkauf. Die Stadt steht vor der Qual der Wahl.

Links, am Eingang zur Spittelbreite, können vier neue Eigenheime gebaut werden. Die Fläche am ehemaligen Verkehrsgarten/ Schwimmbad ist erschlossen und soll versteigert werden.

Barby. - Seit Jahren ist die Verwaltung darauf bedacht, Bauflächen für Eigenheime anzubieten. Was in den vergangenen Jahren mal mehr, mal weniger gut klappte. Ein Sorgenkind ist diesbezüglich der Fabrikenhof, der auf eine Eigenheimbebauung wartet. (Das ehemalige Areal an der Schloßstraße dümpelt seit rund 25 Jahren wie Sauerbier vor sich hin, potenzielle Investoren kamen und gingen.)