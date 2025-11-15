Ein Friedhofsgärtner wird in Magdeburg zum Gastronomen und eröffnet ein Café neben Gräbern. Er spricht über den schmalen Grat zwischen Pietät und Pflaumenkuchen.

In diesem Bauhaus-Pavillon in Magdeburg eröffnet schon bald ein Friedhofscafé.

Magdeburg. - Ein Café auf dem Friedhof – geht das? Diese Frage stellte sich Martin Cziborra selbst mehrmals. Auch in Gesprächen mit Mitarbeitern und Freunden wurde die Idee des Geschäftsführers der Magdeburger Friedhofsgärtnerei Boese heiß diskutiert. Nach reiflicher Überlegung wagt er nun aber den Schritt und öffnet das mutmaßlich erste echte Friedhofscafé Sachsen-Anhalts.