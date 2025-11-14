weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Weihnachtsmarkt Magdeburg: Stadt sorgt mit Sandsäcken für mehr Sicherheit

Sicherheitsvorkehrungen verschärft Magdeburger Weihnachtsmarkt: Zusätzliche Sandsäcke zum Schutz verteilt

Nach Streit um die Sicherheitsmaßnahmen für den Magdeburger Weihnachtsmarkt und einem Krisengipfel wird beim Schutz des Marktes jetzt nachgelegt. 

Von Ivar Lüthe Aktualisiert: 14.11.2025, 16:27
Rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden am Freitag, 14. November 2025, zusätzliche Sandsäcke verteilt.
Rund um den Magdeburger Weihnachtsmarkt wurden am Freitag, 14. November 2025, zusätzliche Sandsäcke verteilt. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Noch vor wenigen Tagen stand der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf der Kippe. Das Sicherheitskonzept sorgte für Streit mit dem Landesverwaltungsamt. Erst ein Krisengipfel und eine Einigung, bei den Sicherheitsvorkehrungen nachzubessern, brachten den Durchbruch.