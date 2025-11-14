Sicherheitsvorkehrungen verschärft Magdeburger Weihnachtsmarkt: Zusätzliche Sandsäcke zum Schutz verteilt
Nach Streit um die Sicherheitsmaßnahmen für den Magdeburger Weihnachtsmarkt und einem Krisengipfel wird beim Schutz des Marktes jetzt nachgelegt.
Aktualisiert: 14.11.2025, 16:27
Magdeburg. - Noch vor wenigen Tagen stand der Magdeburger Weihnachtsmarkt auf der Kippe. Das Sicherheitskonzept sorgte für Streit mit dem Landesverwaltungsamt. Erst ein Krisengipfel und eine Einigung, bei den Sicherheitsvorkehrungen nachzubessern, brachten den Durchbruch.