Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Karith - Die Karither Sankt-Dorotheen- Kirche ist in ihrem Erscheinungsbild einmalig in der Einheitsgemeinde Gommern. Mit ihren aus roten Backsteinen gemauerten Fenstereinfassungen, dem farbenfrohen Mauerwerk aus hellen Bruchsteinen und rotem Bebertaler Sandstein ist sie ein wahrer Hingucker. Doch wie bei vielen anderen Sakralbauten auch, hat der Zahn der Zeit an ihr genagt.