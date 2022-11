Mit gestohlenem Jeep: Spektakuläre Flucht über die Autobahn 2 endet bei Burg im Vorgarten

Maik Hönig hat das Hoftor provisorisch repariert. Die Einfahrt seines Grundstücks am Kirchplatz in Detershagen (Ortsteil von Burg) wurde von einem Jeep beschädigt.

Burg - „Plötzlich kracht es ganz laut, und überall war Blaulicht“, schildert Maik Hönig das, was sich am Dienstag in den frühen Morgenstunden am Kirchplatz in Detershagen abgespielt hat. Bei seiner Flucht vor der Polizei bretterte ein Autodieb mit einem Jeep Grand Cherokee durch den Ortsteil von Detershagen. Die Fahrt endete unfreiwillig im Vorgarten.