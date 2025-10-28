Akupunktur, Kräuter und Ernährungsberatung: Tierheilpraktikerin Katja Parschau hat in Gommern ihre Praxis eröffnet – mit ganzheitlichem Blick auf die Gesundheit von Haustieren.

Mit Herz und feinen Nadeln: Heilpraktikerin für Hunde, Katzen und Co. startet in Gommern

Am 20. Oktober hat Tierheilpraktikerin Katja Parschau ihre Praxis in der Martin-Schwantes-Straße 29a in Gommern eröffnet.

Gommern - Sanfte Hände, ruhige Stimme und viel Empathie – wer Katja Parschau begegnet, merkt schnell: Diese Frau brennt für das Wohl von Tieren. Seit dem 20. Oktober hat die Tierheilpraktikerin direkt gegenüber einer Tierarztpraxis ihre eigene Praxis in Gommern eröffnet. „Das ist natürlich ein Vorteil“, sagt sie lächelnd. „Man hat hier eine gute Sichtbarkeit, gerade bei Tierhaltern.“