Uhrmacher Jürgen Haut aus Havelberg liegen alte Uhren am Herzen. Er verhilft den oft kunstvoll gestalteten Zeitmessern zu neuem Leben.

Uhrmacher Jürgen Haut aus Havelberg hat den Goldenen Meisterbrief erhalten. Neben ihm steht eine klassizistische Pendule, Bronze feuervergoldet, aus dem Jahr 1880. Auch diese Pendeluhr hat er repariert.

Havelberg. - Uhrmachermeister Jürgen Haut aus Havelberg hat den Goldenen Meisterbrief erhalten. Bei einer Festveranstaltung im Haus des Handwerks hat die Handwerkskammer Magdeburg Diamantene- und Goldene Meisterbriefe an Handwerksmeister aus der Region verliehen. Der 74-Jährige Hansestädter gehört zu den Ausgezeichneten.