Handwerkskammer zeichnet aus Goldener Meister aus Havelberg hat schon Zarenuhren repariert
Uhrmacher Jürgen Haut aus Havelberg liegen alte Uhren am Herzen. Er verhilft den oft kunstvoll gestalteten Zeitmessern zu neuem Leben.
Aktualisiert: 28.10.2025, 18:39
Havelberg. - Uhrmachermeister Jürgen Haut aus Havelberg hat den Goldenen Meisterbrief erhalten. Bei einer Festveranstaltung im Haus des Handwerks hat die Handwerkskammer Magdeburg Diamantene- und Goldene Meisterbriefe an Handwerksmeister aus der Region verliehen. Der 74-Jährige Hansestädter gehört zu den Ausgezeichneten.