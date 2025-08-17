Das große Open-Air-Konzert im Elbauenpark wurde für das Fernsehen aufgezeichnet – und bald bringt RTL die Show ins Programm. Neben den Auftritten der Schlagerstars spielt auch Magdeburg eine Rolle.

„Schlagerliebe LIVE“ wird im TV ausgestrahlt: Wann das Open-Air zu sehen ist

Olaf der Flipper, mit bürgerlichem Namen Olaf Malolepski, steht vor Fans auf der Bühne. Seit der Auflösung der Flippers im Jahr 2011 ist der gebürtige Magdeburger als Solokünstler unterwegs – bei „Schlagerliebe Live“ zählt er zu den zentralen Gesichtern der TV-Produktion, die bald ausgestrahlt wird.

Magdeburg. - Mit dem Open-Air „Schlagerliebe Live“ am 19. Juli 2025 wurde Magdeburg zur großen Schlagerbühne: Zahlreiche Fans strömten in den Elbauenpark, um ihre Lieblingsstars live zu erleben. Kameras waren ebenfalls vor Ort, denn das Event wurde für den Sender RTL aufgezeichnet, ein Sendetermin steht schon fest.