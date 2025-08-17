Magdeburg bei RTL zu sehen „Schlagerliebe LIVE“ wird im TV ausgestrahlt: Wann das Open-Air zu sehen ist
Das große Open-Air-Konzert im Elbauenpark wurde für das Fernsehen aufgezeichnet – und bald bringt RTL die Show ins Programm. Neben den Auftritten der Schlagerstars spielt auch Magdeburg eine Rolle.
17.08.2025, 08:30
Magdeburg. - Mit dem Open-Air „Schlagerliebe Live“ am 19. Juli 2025 wurde Magdeburg zur großen Schlagerbühne: Zahlreiche Fans strömten in den Elbauenpark, um ihre Lieblingsstars live zu erleben. Kameras waren ebenfalls vor Ort, denn das Event wurde für den Sender RTL aufgezeichnet, ein Sendetermin steht schon fest.