Sie sind eine kleine Attraktion im Flickschupark in Burg. Aber sie sind auch gefährlich. Warum der Stadtrat in Burg die kleinen Nagetiere aus dem beliebten Park entfernen möchte.

Sie sind süß anzuschauen, aber gefährlich. Daher hält sich die Freude über die Nutrias (latein: Myocastor coypus) im Flickschupark in Burg in Grenzen.

Oft gelesen: Barbershop durchkreuzt Pläne der Stadt Burg in der Innenstadt: Mietfreier Laden ist schon vergeben.

Zumindest bei Stadtverwaltung und Stadtrat. Die Tiere zählen zu den invasiven Arten und schädigen ihre Umwelt, indem sie Höhlen in Böschungen graben. Das kann mit einem Blick auf die kleine Insel auf dem Wasser in der Parkanlage verdeutlicht werden, wie Dominik Patté (SPD) nun im Umweltausschuss erklärt. Von dieser sei das Ufer sehr aufgeweicht, ein Teil davon zurückgegangen.

Nutrias sind im Flickschupark seit längerem ein Problem, für das eine Lösung gesucht wird

Mit ihren Knabbereien und Aktivitäten sind die Nutrias – auch Biberratte und Sumpfbiber genannt – ein Problem für den Flickschupark. Und das schon seit geraumer Zeit.

Lesen Sie auch: Fast 200.00 Kunden der Sparkasse betroffen - Warum in Magdeburg und Jerichower Land eine Kündigung droht und wie jetzt reagiert werden muss.

Die Tiere sind bislang geduldet. Es besteht ein Fütterverbot. Die Jagd ist zwar grundsätzlich erlaubt. Allerdings nur, wenn dazu ein triftiger Grund vorliegt, da sie dem Schutz wildlebender Tiere unterliegen.