Im Jumphouse Magdeburg verbrachte die Biederitzer Jugendfeuerwehr zuletzt einen ganz besonderen Tag. Im Fokus standen Spaß, Teamgeist und Zusammenhalt.

Mit Spaß und Teamgeist: So stärkt die Feuerwehr aus Biederitz den Nachwuchs

Biederitz/Magdeburg. - Im zurückliegenden Gemeinderat ist eine wichtige Feuerwehr-Personalie im Wirbel der Spar-Diskussion beinahe untergegangen. Die jüngsten Kameraden haben seitdem nun offiziell einen neuen Jugendwart - namentlich Robert Stegelitz. Wie der die Dinge künftig anpacken möchte, davon konnte sich der Nachwuchs jüngst im Magdeburger Jumphouse „SkyFly“ einen Eindruck verschaffen.