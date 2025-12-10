Jumphouse Magdeburg Mit Spaß und Teamgeist: So stärkt die Feuerwehr aus Biederitz den Nachwuchs
Im Jumphouse Magdeburg verbrachte die Biederitzer Jugendfeuerwehr zuletzt einen ganz besonderen Tag. Im Fokus standen Spaß, Teamgeist und Zusammenhalt.
Aktualisiert: 10.12.2025, 14:56
Biederitz/Magdeburg. - Im zurückliegenden Gemeinderat ist eine wichtige Feuerwehr-Personalie im Wirbel der Spar-Diskussion beinahe untergegangen. Die jüngsten Kameraden haben seitdem nun offiziell einen neuen Jugendwart - namentlich Robert Stegelitz. Wie der die Dinge künftig anpacken möchte, davon konnte sich der Nachwuchs jüngst im Magdeburger Jumphouse „SkyFly“ einen Eindruck verschaffen.