Die hitzigen Debatten um die Führung der Feuerwehr und das neue Begräbnis in Biederitz sind beendet. Der Gemeinderat hat entschieden.

Leiter der Feuerwehr berufen und: All-Inclusive-Grab in Biederitz kommt

Carsten Kiwitt als zweiten stellvertretenden Ortswehrleiter von Biederitz zu berufen, wurde im Vorfeld heiß diskutiert. Nun ist die Entscheidung gefallen. Hier gratulierte der Gemeindebürgermeister Kay Gericke zu seinem Engagment der vergangenen Jahre.

Biederitz. - Neben den Sparmaßnahmen in Biederitz hat der Gemeinderat am Donnerstagabend auch über andere Themen zu entschieden. Darunter das heiß diskutierte All-inclusive-Grab sowie die umstrittene Besetzung des ehemaligen Gemeindewehrleiters Carsten Kiwitt.