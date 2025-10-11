Streit-Themen vom Tisch Leiter der Feuerwehr berufen und: All-Inclusive-Grab in Biederitz kommt
Die hitzigen Debatten um die Führung der Feuerwehr und das neue Begräbnis in Biederitz sind beendet. Der Gemeinderat hat entschieden.
Biederitz. - Neben den Sparmaßnahmen in Biederitz hat der Gemeinderat am Donnerstagabend auch über andere Themen zu entschieden. Darunter das heiß diskutierte All-inclusive-Grab sowie die umstrittene Besetzung des ehemaligen Gemeindewehrleiters Carsten Kiwitt.