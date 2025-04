Möckern bandelt mit Heimatschutz an

Möckern/Altengrabow. - Freunde kann man bekanntlich nie genug haben: Der Stadtrat der Stadt Möckern hat in seiner Sitzung am Donnerstag den Grundstein für eine neue Patenschaft mit der Bundeswehr gelegt. Die Vereinbarung dürfte im Herbst für ein hohes Soldatenaufkommen in Möckern sorgen.