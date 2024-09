Am Denkmaltag kann in der Möckeraner Laurentiuskirche die Almosentafel betrachtet werden. Restaurator Andreas Mieth (re.) hat sie unlängst in ihren Rahmen angepasst und der Möckeraner Kirchenratsvorsitzenden gezeigt.

Möckern. - Am anstehenden Tag des offenen Denkmals wird die Stadt Möckern im wahrsten Wortsinn neu erblühen: Die „Stadtblume“ – eine vom Künstler Rolf-Ulrich Otto patentierte Alternative zu den sonst üblichen Wappenbäumen, mit den 27 Namen aller Ortschaften der Stadt Möckern - soll am Sonntag, 8. September, um 10 Uhr feierlich eingeweiht werden. Daran erinnert die Stadtverwaltung Möckern, die alle Interessierten zu dem Ereignis vor dem Rathaus Möckern einlädt.

Rundgang im Schloss der Ehlestadt

Nur wenige Schritte weiter warten in der Ortschaft Möckern weitere Denkmäler, die an diesem Tag erkundet werden können. So bieten sich im Schloss Möckern um 11 Uhr sowie noch einmal um 14 Uhr Führungen durch die Heimatstube inklusive Begehung des Schlossturms an. Von dort aus hat man unter anderem auch einen guten Blick über den wiedereröffneten Schlosspark Möckern.

Wer dann mehr über den im Stil eines Englischen Landschaftsgarten angelegten Park erfahren möchte, kann an einer der beiden Parkführungen teilnehmen. Zu diesen laden die Mitglieder des Fördervereines „Historischer Schlosspark Möckern“ ein. Start der Führungen ist am Teehaus. Dort gibt es außerdem Leckeres vom Grill, Kuchen, Kaffee und weitere Getränke. Auch musikalische Umrahmung versprechen die Vereinsleute.

Vom Teehaus sind es dann nur wenige Meter durch die nach historischen Plänen angelegte Lindenallee hin zum alten Pfarrhof. Ein Schritt durch die wieder aufgebaute Stadtmauer, und man kann die sanierte Alte Pfarre besichtigen und auf dem kleinen Trödelmarkt im Pfarrhof stöbern.

Kirche zeigt Almosentafel

In der Zeit von 11.30 bis 16 Uhr kann auch die Möckeraner Stadtkirche St.-Laurentius in der Kirchstraße besichtigt werden. Hier ist seit wenigen Tagen die historisch wertvolle „Almosentafel“ in ihrer neuen klimageschützten Einrahmung zu sehen. Wer die Kirche als Ort des Glaubens erleben möchte, kann bereits ab 10.30 Uhr am evangelischen Gottesdienst teilnehmen.

Burg Loburg bleibt zu

In der Ortschaft Loburg werden auch in diesem Jahr die Tore der Burg Loburg geschlossen bleiben. Nachdem der Verein „Loburger Weg“ wegen der angekündigten erforderlichen Sanierungsmaßnahmen nicht mehr Mieter auf der Burg ist, teilte die Stadtverwaltung Möckern als Eigentümer auf Nachfrage mit, dass die historische Burganlage am Denkmalstag nicht geöffnet sein wird.

Zu einer Neuauflage der Sonderzugfahrten auf der Bahnstrecke Magdeburg – Loburg – Altengrabow gab es laut Aussagen aus dem Sekretariat von Möckerns Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger zwar Planungen, aber bislang keine konkreten Aussagen zu Sonderfahrten am Denkmalstag. Die Loburger St.-Laurentiuskirche mit ihrer einzigartigen Karlingorgel ist als „offene Kirche“ ohnehin tagsüber zu besichtigen.

Kunst in Hobeck

Wer möglicherweise von Loburg aus eine Fahrt ins denkmalträchtige Leitzkau plant, sollte einen Zwischenstopp in Hobeck einlegen. Hier wartet an der Dorfkirche eine Ausstellung mit Werken von Künstlern der Gommeraner Kulturwerkstatt in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf Besucher. Neben Kunst erwartet alle Denkmalfreunde auch Historisches: Zu besichtigen ist in dem Gotteshaus ein barocker geschnitzter Altar, der vor elf Jahren restauriert wurde.

Chorgemeinschaft singt

Im Pfarrbereich Grabow ist die Kirche in Grabow in der Zeit von 10 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr geöffnet und kann besichtigt werden. Auch Führungen werden angeboten. Die Kirche in Hohenseeden ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 11 Uhr ist der Vier-Seiten-Hof der Familie von Reinersdorff geöffnet (gegenüber der Kirche). Um 14 Uhr singt die Chorgemeinschaft Elbe-Parey unter der Leitung von Chorleiter Stephan Senftleben in der Kirche Hohenseeden. Anschließend wird eine kleine Kirchenführung angeboten. Und für alle, die eine kleine Pause machen wollen, gibt es im Vier-Seiten-Hof dann Kaffee und Kuchen. Die Telegraphenstation in Ziegelsdorf erwartet in der Zeit von 14 bis 17 Uhr die Besucher.

Offiziell nur eine Station

All diese interessanten Anlaufpunkte am diesjährigen Denkmaltag findet man übrigens nicht auf der Internetseite der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die den Denkmaltag bundesweit koordiniert und alle rund 6000 angemeldeten geöffneten Denkmäler auflistet.

Als einziges im Bereich der Einheitsgemeinde die Stadt Möckern auf dieser Internetplattform offiziell angemeldetes „Denkmal“ findet sich hier der im Sommer 2021 in der Siedlung Grätzer Hof in Möckern als offener Garten angelegte „Heinrichs Garten“. Die Enkelin des einstigen Müllers, Barbara Psoch, bietet hier zwischen 15 und 17 Uhr Führungen durch den naturbelassenen Garten am Grätzer Hof 22 an. Festes Schuhwerk wird empfohlen.

Der Eintritt zu den einzelnen Veranstaltungsorten ist kostenfrei. Spenden für die jeweilige Vereinsarbeit sind aber natürlich willkommen..