Beim Blick aufs neue Jahr sieht Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger viele Baustellen, neue Firmen und Schlaglochpisten, die endlich verschwinden sollen. Und sie verrät neue Aufstiegsmöglichkeiten - aber wo?

Möckern im Jahr 2026: Neue Baustellen, neue Firmen und auch neue Straßen

Das Rathaus Möckern: Kommt in diesem Jahr das seit Langem geplante Treppenhaus?

Stadt Möckern - Das Jahr 2025 ist zu Ende. Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger (Wählergemeinschaft Fläming), die seit drei Jahren die Geschicke der Stadt Möckern lenkt, blickt nicht unzufrieden auf das Jahr zurück. Der Volksstimme verrät sie, was in 2025 alles erreicht wurde und vor welchen Herausforderungen die Einheitsgemeinde im Jahr 2026 steht. Der Plan ist lang.