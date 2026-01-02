weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Dreharbeiten im Oberharz: „Harter Brocken“: So wurden die Harzer Schmalspurbahnen zum heimlichen Star in der Krimi-Serie

Krimi trifft Dampflok: In der jüngsten „Harter Brocken“-Folge spielt nicht nur Dorfpolizist Frank Koops die Hauptrolle – auch die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) glänzen vor der Kamera. Wie die historischen Dampfloks zum Serienstar wurden und welche Tricks beim Dreh zum Einsatz kamen.

Von Tom Koch 02.01.2026, 07:00
Polizist Frank Koops, alias Schauspieler Aljoscha Stadelmann, und der LKA-Ermittler, gespielt von André Hennicke, tragen eine getötete Polizistin unweit von Elend von den HSB-Gleisen.
Polizist Frank Koops, alias Schauspieler Aljoscha Stadelmann, und der LKA-Ermittler, gespielt von André Hennicke, tragen eine getötete Polizistin unweit von Elend von den HSB-Gleisen. ARD/Degeto „Harter Brocken“/Screenshot Tom Koch

Elend. - Gewiss, im Fernsehen gibt es tagtäglich mehr dramatische Verbrechen als beispielsweise entspannende Momente der Komik. Krimiserien beherrschen die TV-Programme. Darunter zählt mit „Harter Brocken“ ein regionales Angebot, das seit 2015 über die Mattscheiben flimmert.