Dreharbeiten im Oberharz „Harter Brocken“: So wurden die Harzer Schmalspurbahnen zum heimlichen Star in der Krimi-Serie
Krimi trifft Dampflok: In der jüngsten „Harter Brocken“-Folge spielt nicht nur Dorfpolizist Frank Koops die Hauptrolle – auch die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) glänzen vor der Kamera. Wie die historischen Dampfloks zum Serienstar wurden und welche Tricks beim Dreh zum Einsatz kamen.
02.01.2026, 07:00
Elend. - Gewiss, im Fernsehen gibt es tagtäglich mehr dramatische Verbrechen als beispielsweise entspannende Momente der Komik. Krimiserien beherrschen die TV-Programme. Darunter zählt mit „Harter Brocken“ ein regionales Angebot, das seit 2015 über die Mattscheiben flimmert.