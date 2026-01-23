Sondervermögen Möckerns Millionen für Grundschulen, Feuerwehr, Straßen in Brietzke und Kalitz
Straßen, Schulen, Sicherheit - für die drei Punkte soll das Sondervermögen der Einheitsgemeinde Möckern eingesetzt werden. Welche Straßen und Schulen profitieren und warum es trotzdem Knatsch gab wegen der Verteilung.
Möckern - Der Stadtrat von Möckern hat am 20. Januar in öffentlicher Sitzung die Verwendung der rund 8,2 Millionen Euro beschlossen, die der Einheitsgemeinde Möckern aus dem sogenannten Sondervermögen Infrastruktur des Bundes zur Verfügung stehen.