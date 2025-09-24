Stadtbürgermeisterin Doreen Krüger verrät, wieviel Geld die Einheitsgemeinde Möckern aus dem Sondervermögen des Bundes erhalten soll und was mit dem Geld erledigt werden könnte.

Möckern kriegt das meiste Geld aus dem Sondervermögen: Dafür sollen die Millionen ausgegeben werden

Können die Millionen aus dem Bund auch die Schlaglöcher in Möckerns Straßen stopfen?

Möckern. - Die Einheitsgemeinde Möckern kann aus dem Sondervermögen der Bundesrepublik wohl mit einem Millionenbetrag planen. Das erklärte die Stadtbürgermeisterin von Möckern, Doreen Krüger (Wählergem. Fläming) in einem Gespräch mit der Volksstimme. Es gibt auch schon ziemlich konkrete Vorstellungen, wie dieses Geld eingesetzt werden könnte.