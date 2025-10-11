Für die Wobau zu teuer, zum Abriss zu schade: Möckerns Immobilie mit Schlossblick in exklusiver Toplage hat seit Kurzem einen neuen Besitzer. Wer das riesige Haus in der Altstadt gekauft hat und wer dort einmal einziehen soll.

Haben einen neuen Besitzer: das breite „Mägdehaus“ Am Park in Möckern und das rechts angrenzende „Kutscherhaus“. Auch das „Doktorhaus“ am Markt ist verkauft worden.

Möckern. - Zentrale, ruhige Lage mit Schlossblick, dazu ein riesiger Englischer Garten vor der Haustür – eigentlich ist es eine Traumimmobilie. Wäre da nicht der bauliche Zustand: Schon die Wohnungsbaugesellschaft Möckern wagte sich wegen der Kosten nicht an die Sanierung der denkmalgeschützten Gutshofgebäude „Am Park“ gegenüber vom Schloss. Über Jahre wurde eine Sanierung gescheut, stattdessen erfolgten Leerzug und Sicherungsmaßnahmen am Dach. Ein Experte wurde beauftragt, einen Investoren zu finden. Mit Erfolg. Am Donnerstag verkündete Transaktionsmanager Frédéric Drews: Die historische Immobilie sowie zwei Nachbarobjekte haben einen neuen Besitzer.