  Club am am Hasselbachplatz schließt: "MoaBeat" gibt auf - Nachtleben unter Druck

Gastronomie und Nachtleben in Magdeburg Traurige Botschaft: Am Magdeburger Hasselbachplatz schließt der nächste Club

Nächster Rückschlag für das südliche Stadtzentrum Magdeburgs: Wieder schließt eine Lokalität ihre Türen. Was sind die Gründe?

Von Martin Rieß Aktualisiert: 25.12.2025, 17:06
Am Magdeburger Hasselbachplatz schließt der nächste Club.
Am Magdeburger Hasselbachplatz schließt der nächste Club.

Magdeburg. - Der Hasselbachplatz war über Jahre das Herz des Magdeburger Nachtlebens. Doch dieses Herz schlägt immer leiser: Nach dem Ende beispielsweise von Escape und Kartell und Kündigung für das Flowerpower schließt nun mit einer letzten Veranstaltung eine weitere Location.