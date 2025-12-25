Mysteriöser Vorfall in Magdeburg: Ein Bus der Magdeburger Verkehrsbetriebe steht verlassen mit Warnblinkanlage quer auf der Straße. Was bisher bekannt ist.

Linienbus steht in Magdeburg stundenlang quer und verlassen auf der Straße

Selbst die Polizei weiß nichts

Ein Bus steht führerlos mitten auf der Otto-Richter-Straße in Magdeburg.

Magdeburg - Eine unliebsame Überraschung erleben derzeit Autofahrer in Magdeburg. Bei der Passage der Otto-Richter-Straße müssen sie besonders vorsichtig fahren. Mitten auf der Straße steht ein Linienbus schräg an der Hauswand bis auf die Mitte der Fahrbahn: verlassen, führerlos, aber immerhin mit eingeschalteter Warnblinkanlage.