Selbst die Polizei weiß nichts Linienbus steht in Magdeburg stundenlang quer und verlassen auf der Straße
Mysteriöser Vorfall in Magdeburg: Ein Bus der Magdeburger Verkehrsbetriebe steht verlassen mit Warnblinkanlage quer auf der Straße. Was bisher bekannt ist.
Aktualisiert: 25.12.2025, 19:39
Magdeburg - Eine unliebsame Überraschung erleben derzeit Autofahrer in Magdeburg. Bei der Passage der Otto-Richter-Straße müssen sie besonders vorsichtig fahren. Mitten auf der Straße steht ein Linienbus schräg an der Hauswand bis auf die Mitte der Fahrbahn: verlassen, führerlos, aber immerhin mit eingeschalteter Warnblinkanlage.