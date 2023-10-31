Zirkus, Schauspiel, Party und Ausflüge - dies sind Themen am Mittwoch, 31.12.2025, dem Silvestertag in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Partys und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit zu Silvester

Der Magdeburger Weihnachtscircus hat auch zu Heiligabend eine Vorstellung.

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 31. Dezember 2025, hält Magdeburg ein Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus kehrt auf den Messeplatz "Max Wille" am Kleinen Stadtmarsch zurück: Seit zehn Jahren gibt Circus Paul Busch in der Stadt von Dezember bis in den Januar ein Gastspiel. Vom 19. Dezember bis zum 6. Januar zeigt er dieses Mal eine Produktion mit einem internationalen Ensemble, das verschiedene artistische Disziplinen vereint.

Der Tierlehrer Elvis Errani bringt seine Elefanten in die Manege, während Marcel Krämer eine Bisondressur präsentiert, die die Arbeit mit Großtieren in den Mittelpunkt stellt. Artisten aus mehreren Ländern ergänzen das Programm, darunter eine französische Trapezkünstlerin, die ihre Höhenakrobatik vorführt, sowie die Magdeburger Handstandartistin Kira, die an diesem Ort ihr Debüt gibt. Clown Hansi strukturiert den Ablauf mit Szenen zwischen den artistischen Darbietungen.

Auch interessant: Tickets zu dieser und weiteren Vorstellungen gibt es im Vorverkauf auch online bei Biberticket, zudem telefonisch unter der Rufnummer 0391/5999700 sowie in Verkaufsstellen von Biberticket - zum Beispiel in der Goldschmiedebrücke 17 in Magdeburg.

Vorstellungen beginnen täglich um 16 und 19.30 Uhr, an Sonn- und Feiertagen. Der Circus spielt bis zum 6. Januar.

Dinner for One im Magdeburger Insel Theater

Zum Jahreswechsel setzt das Insel Theater in der Zollstraße 19 eine Tradition des Theaters an der Angel fort: Am 31. Dezember steht erneut "Dinner for One" auf dem Spielplan. Die Inszenierung orientiert sich an dem bekannten Silvesterklassiker und lädt das Publikum ein, Miss Sophie und Butler James an ihrem Geburtstag zu begleiten.

Am Silvestertag werden insgesamt fünf Vorstellungen gezeigt. Die ersten vier Termine sind bereits ausverkauft. Für das Grand Finale, das um 23 Uhr beginnt, ist der Einlass ab 22 Uhr vorgesehen. Diese späte Vorstellung ist als kombinierter Theater- und Silvesterabend konzipiert.

Im Anschluss an die Aufführung erwartet die Gäste ein festliches Buffet. Musikalisch wird der Jahreswechsel zunächst vom Mr. Piper Quartett begleitet, bevor eine Disco mit Schallplattenmusik folgt. Das Programm ist so angelegt, dass der Übergang ins neue Jahr gemeinsam im Theater gefeiert werden kann – mit Essen, Musik und Tanz bis in die frühen Morgenstunden.

Die Eintrittskarten für das Grand Finale kosten 160 Euro, ermäßigt 120 Euro. Darin enthalten sind der Theaterbesuch, das Buffet sowie das musikalische Abend- und Nachtprogramm.

Partys in Magdeburg

Zum Jahreswechsel wird in Magdeburg gefeiert. Zwar waren zum Redaktionsschluss viele der Partys bereits ausverkauft. Zumindest zum Redaktionsschluss bestand bei anderen aber noch die Chance, Tickets zu ergattern - gegebenenfalls vielleicht sogar an der Abendkasse.

MAW: Sylvester im Werk steht für das MAW in der Liebknechtstraße im Kalender. Für die Musik sorgen ab 14 Uhr A7, Asbåtta, Attacke, Atzenpunk, Benno, Cage, Ch4r2otte, CRS, Desperate House Guy, DJ Ritalino, Introversion, Madea, Noëtik, Noxaria, Ragi, Son!ca, Unda und Zorn.

Flowerpower: Das Team Blume und DJ Phil legen zu "Hippie New Year" im Flowerpower im Breiten Weg 252 auf.

Festung Mark: Zwar waren die Gala- und Vip-Tickets in der Festung Mark im Hohepfortewall bereits ausverkauft. Doch für die Party mit Sektempfang und Late-Night-Snack gab es noch Karten. Unter anderem bei Biberticket waren zudem für die Silvester Salsa Party im Stübchen noch Karten zu haben. Los geht's jeweils um 20 Uhr.

Alex: Um 19.30 Uhr beginnt die Silvesterparty im Alex am Ulrichplatz. Ein DJ legt die Musik auf.

Buttergasse: Die "Happy New Year Party 25-26" in der Buttergasse im Alten Markt 13 beginnt um 21 Uhr. DJ Toni Winter und DJ Seth sorgen für die Musik.

Café Treibgut: Die Silvester-Party 2025/2026 im Café Treibgut steht ab 21 Uhr in der Werner-Heisenberg-Straße 45 unter dem Titel "Zurück in die Zukunft". Mit dabei ist Louis Garcia.

Prinzzclub: "You & Mee pres. Magdeburgs größte Silvester Single Party" ist ab 22 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a angekündigt.

Boys'n'Beats: Im queeren Club Boys'n'Beats in der Liebknechtstraße 89 wird ab 23 Uhr "Color Bang - New Year's Eve" gefeiert.

Down Town: DJ Vendetta und DJane Vandee sind am 31.12. mit 2000er, 2010er, EDM und Charts ab 23 Uhr im Down Town im Breiten Weg 227 zu Gast.

Geheimclub: Zehn Jahre Geheimclub werden zum Jahreswechsel ab 23 Uhr in der Münchenhofstraße 37 gefeiert.

Insel der Jugend: Auf der Insel der Jugend beginnt um 23 Uhr in der Maybachstraße 8 "Die Nacht der guten Vorsätze" mit Gregor Tresher, Berndt Bechstein, Twinpitchers und Dan Cero auf dem Hauptfloor und Detox!man, Forrest Funk und Fabiano Kinzley auf einem weiteren Floor. 90s und 2000s legen Klaus Lörrrach und Christian Bradel in einem weiteren Bereich auf.

Zoo Magdeburg auch am Heiligabend geöffnet

Geöffnet hat zum Silvestertag in Magdeburg auch der Zoo. Die Einrichtung empfängt die Besucher in der Zeit von 9 bis 14 Uhr - anders als sonst also zwei Stunden verkürzt.

Im Zoo Magdeburg leben derzeit 200 Tierarten, davon sind viele von der Ausrottung bedroht. Die Zootiere sind Botschafter ihrer Art. Grund genug, einige von ihnen stärker in den Fokus zu rücken.

Blick in den Magdeburger Elbauenpark

Der Magdeburger Elbauenpark empfängt die Besucher am 31.12.2025 nur verkürzt. Von 10 bis 13 Uhr ist an diesem Tag bei freiem Eintritt der Besuch möglich.

Das 93-Hektar große Gelände am östlichen Elbufer beherbergte noch bis 1992 Soldaten der ehemaligen Roten Armee. Sie hinterließen ein Brachland mit übriggebliebenen Geschossen und einer Mülldeponie. Noch im selben Jahr wurde ein Wettbewerb zur Gestaltung des Geländes ausgeschrieben. Gebraucht wurde ein Areal für die Ausrichtung der Bundesgartenschau 1999. Der erste Spatenstich passierte 1996 und im April 1999 öffneten sich die Tore für die Buga das erste Mal.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Nur noch neun einzelne Restkarten gab es zum Redaktionsschluss für "Clivia" im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 um 14.30 Uhr. Die Vorstellung um 19.30 Uhr war bereits ausverkauft.

Ausverkauft war ebenfalls bereits "Wir müssen immer lachen" um 15 Uhr im "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 und "Lasst uns in Frieden" um 15 und 18 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Ginger Bread House" um 18 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 und für "Indien" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Vergriffen sind auch die Tickets für "Frohes Neues" um 15, 19 und 23 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a. Wartelisten gab es auch bereits für die Vorstellungen für "Dinner for One" um 13, 15, 17 und 20 Uhr im Insel Theater in der Zollstraße 19.