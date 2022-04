Möckerns Stadtchef zieht nach wiederholtem Vandalismus an Grundschule Konsequenzen

Nach dem jüngsten Fall von Vandalismus an der Grundschule im Schloss Möckern trifft der Stadtbürgermeister eine harte Entscheidung. Denn weiteren Vandalismus will er nicht mehr hinnehmen.

Möckern - Unbekannte haben das historische Schloss Möckern an zwei Seiten mit Schlamm beworfen und so beschmutzt. Ein Hausmeister der Stadt entdeckte die Tat am Dienstagmorgen und meldete sie der Verwaltung.