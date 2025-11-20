1600 Meter Baustelle werden 2026 ein ganzes Jahr lang für Chaos in Möckern sorgen. Die Landesstraßenbaubehörde hat jetzt erste Details vorgestellt. Wo liegen die Bauabschnitte genau? Sind sie voll gesperrt? Wie erreicht man noch den Supermarkt?

Mega-Baustelle in Möckern 2026: Wann wo Verkehrschaos droht und welche ersten Umleitungen es gibt

Die Bundesstraßen in Möckern sollen ab dem kommenden Jahr saniert werden. Geplant ist eine neue Straßendecke.

Möckern - In den kommenden zwei Jahren sollen in der Ortschaft Möckern die innerörtlichen Bundesstraßen 246 und 246a saniert werden. Dazu wird es immer wieder Vollsperrungen geben. Elf Bauabschnitte sind vorgesehen. Was für Bürger teils lange Umwege und schwere Erreichbarkeit ihrer Grundstücke bedeutet, könnte für Unternehmer und Händler im Ortsgebiet sogar existenzbedrohend sein.