  4. Haushaltsdebatte in Haldensleben: Schloss Hundisburg auf Sparflamme? SPD/Linke will 100.000 Euro streichen

Haldensleben muss sparen Schloss Hundisburg auf Sparflamme? Fraktion will Zuschuss will drastisch kürzen

In der Haushaltsdebatte gerät erneut Schloss Hundisburg ins Visier: Die Fraktion SPD/Linke will den Zuschuss der Stadt um weitere 100.000 Euro kürzen. Ein Streit um die Kosten und die Zukunft des Barockschlosses entflammt.

Von Vivian Hömke Aktualisiert: 21.11.2025, 12:36
Schloss Hundisburg wird von der Stadt Haldensleben bezuschusst. Foto: Vivian Hömke

Hundisburg - Schloss Hundisburg ist ein touristisches Aushängeschild für Haldensleben. Eines, mit dem sich die Stadt gern schmückt - dessen Bewirtschaftung auf der anderen Seite einiges kostet. Zu viel, findet offenbar die Stadtratsfraktion SPD/Linke und will den städtischen Zuschuss für 2026 um 100.000 Euro abschmelzen.