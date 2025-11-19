In der Haushaltsdebatte gerät erneut Schloss Hundisburg ins Visier: Die Fraktion SPD/Linke will den Zuschuss der Stadt um weitere 100.000 Euro kürzen. Ein Streit um die Kosten und die Zukunft des Barockschlosses entflammt.

Hundisburg - Schloss Hundisburg ist ein touristisches Aushängeschild für Haldensleben. Eines, mit dem sich die Stadt gern schmückt - dessen Bewirtschaftung auf der anderen Seite einiges kostet. Zu viel, findet offenbar die Stadtratsfraktion SPD/Linke und will den städtischen Zuschuss für 2026 um 100.000 Euro abschmelzen.