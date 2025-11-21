Präsente für die Festtage Verzaubernde Geschenkideen aus der Altmark
Die Tourist-Information in Gardelegen präsentiert zu Weihnachten eine Auswahl regionaler Produkte - von kulinarischen Spezialitäten bis zu kunsthandwerklichen Einzelstücken.
Aktualisiert: 21.11.2025, 12:26
Gardelegen. - In gut einem Monat ist Weihnachten. Schon jetzt machen sich viele auf die Suche nach einem passenden Geschenk für Freunde und Familie – oft mit dem Wunsch nach etwas Persönlichem und Regionalem. Allzu weit müssen sie dafür nicht gehen: In der Tourist-Information im Herzen der Stadt finden sich zahlreiche Angebote, die den Charakter Gardelegens widerspiegeln.