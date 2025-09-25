Das auffällige Shopping Queen Auto rollt wieder durch die Einkaufspassagen in ganz Deutschland. In Magdeburg war nun eine bekanntes Gesicht aus Burg dabei.

Die Freunde Margit Tietz und Marila Zielke sind bei der neuen Sendung Shopping-Queen mit dem beliebten pinkten Bus in Magdeburg unterwegs.

Magdeburg/Burg. - Der auffällig pinke Bus der TV-Sendung Shopping Queen tourt wieder durch die Republik. Nächste Station: Magdeburg. Dabei kann Teilnehmerin und Mode-Ikone Margit Tietz auf die tatkräftige Unterstützung aus dem Jerichower Land setzen. Wie sie die Drehtage erlebt hat und was sie über ihre Freundschaft zur Kandidatin sagt.