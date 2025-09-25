weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  4. Staatsanwaltschaft übernimmt: Ungerechtfertigte Tiertötung? Peta zeigt Wiesenhof-Schlachtbetrieb in Zerbst an

Die Tierschutzorganisation Peta hat die Zerbster Wiesenhof-Schlachtanlage bei der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau angezeigt. Angezeigt wurden die verantwortlichen Personen der Anlage.

Von Thomas Pusch 25.09.2025, 07:15
Wiesenhof im Kreuzfeuer: Peta hat Anzeige erstattet.
Wiesenhof im Kreuzfeuer: Peta hat Anzeige erstattet. Foto: Stephen Zechendorf

Zerbst. - Millionenfache ungerechtfertigte Tiertötungen - das wirft die Tierschutzorganisation Peta der Zerbster Anlage in Reuden/Süd vor. Liegt tatsächlich eine Straftat vor und wie groß sind die Erfoglsaussichten?