35 Jahre nach der Deutschen Einheit gibt es in Magdeburg keine Straße oder Platz, die daran erinnern. Mit Hilfe von Bürgerideen soll nun ein Kandidat gefunden werden.

In Wolmirstedt bei Magdeburg gibt es eine Straße der Deutschen Einheit. In der Landeshauptstadt wird nun ein geeigneter Ort gesucht.

Magdeburg. - Am 3. Oktober 2025 jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 35. Mal. In anderen Städten gibt es bereits Straßen oder Plätze, die nach diesem besonderen Datum - als Symbol des Vollzugs der Wiedervereinigung - benannt sind. In Magdeburg ist das bislang noch nicht der Fall.