weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Bürger sollen Vorschläge einreichen: Ideen gesucht: Magdeburg fehlt Straße oder Platz der Deutschen Einheit

Bürger sollen Vorschläge einreichen Ideen gesucht: Magdeburg fehlt Straße oder Platz der Deutschen Einheit

35 Jahre nach der Deutschen Einheit gibt es in Magdeburg keine Straße oder Platz, die daran erinnern. Mit Hilfe von Bürgerideen soll nun ein Kandidat gefunden werden.

Von Stefan Harter 25.09.2025, 06:45
In Wolmirstedt bei Magdeburg gibt es eine Straße der Deutschen Einheit. In der Landeshauptstadt wird nun ein geeigneter Ort gesucht.
In Wolmirstedt bei Magdeburg gibt es eine Straße der Deutschen Einheit. In der Landeshauptstadt wird nun ein geeigneter Ort gesucht. Foto: Kristina Reiher

Magdeburg. - Am 3. Oktober 2025 jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum 35. Mal. In anderen Städten gibt es bereits Straßen oder Plätze, die nach diesem besonderen Datum - als Symbol des Vollzugs der Wiedervereinigung - benannt sind. In Magdeburg ist das bislang noch nicht der Fall.