Anwohner am Marienweg in Burg machen ihren Ärger über den Zustand der Unterführung in den sozialen Netzwerken Luft. Vor Ort traf die Volksstimme auf Mitarbeiter des Bauhofes. Wie die Situation aussieht.

Müll, Scherben und Barken: Burgs Einwohner ärgern sich über Tunnel am Marienweg

Der Tunnel am Marienweg wird regelmäßig vom Bauhof der Stadt gereinigt. Eigentlich ist er derzeit für alle gesperrt.

Burg - Der Zustand des Fußgängertunnels unter der Bahnlinie am Marienweg in Burg sorgt bei Anwohnern für Ärger. Die Bürger machen sich in sozialen Netzwerken Luft und beklagen Müll, Scherben und Absperrungen, die seit Wochen dort herumstehen würden.