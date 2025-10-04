weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Gesperrte Unterführung in Burg: Müll, Scherben und Barken: Burgs Einwohner ärgern sich über Tunnel am Marienweg

Gesperrte Unterführung in Burg Müll, Scherben und Barken: Burgs Einwohner ärgern sich über Tunnel am Marienweg

Anwohner am Marienweg in Burg machen ihren Ärger über den Zustand der Unterführung in den sozialen Netzwerken Luft. Vor Ort traf die Volksstimme auf Mitarbeiter des Bauhofes. Wie die Situation aussieht.

04.10.2025, 08:15
Der Tunnel am Marienweg wird regelmäßig vom Bauhof der Stadt gereinigt. Eigentlich ist er derzeit für alle gesperrt.
Der Tunnel am Marienweg wird regelmäßig vom Bauhof der Stadt gereinigt. Eigentlich ist er derzeit für alle gesperrt. Foto: Henning Paul

Burg - Der Zustand des Fußgängertunnels unter der Bahnlinie am Marienweg in Burg sorgt bei Anwohnern für Ärger. Die Bürger machen sich in sozialen Netzwerken Luft und beklagen Müll, Scherben und Absperrungen, die seit Wochen dort herumstehen würden.