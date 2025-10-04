Feiern, tanzen und genießen: Das Oktoberfest in Barleben lädt am 15. und 16. Oktober zu Musik, Kuchen und bayerischem Abendessen ein. Jetzt Karten sichern!

Im jedem Herbst stehen die Oktoberfeste in Barleben an. Dass auch Senioren zünftig feiern können, beweisen sie immer wieder in der Begegegungsstätte.

Barleben - Alle Feierfreudigen sind den zwei Oktoberfesten in der Begegnungsstätte in Barleben gern gesehen. Die Gemeinschaftsveranstaltungen des Vereins „Mehrgenerationenzentrum“ (MGZ) und der Ortsgruppe der Volkssolidarität gehen am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Oktober, über die Bühne und starten jeweils um 14.30 Uhr.