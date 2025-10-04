Oktoberfest in der Börde erleben Zünftiges Oktoberfest in Barleben mit Musik und Schmankerln
Feiern, tanzen und genießen: Das Oktoberfest in Barleben lädt am 15. und 16. Oktober zu Musik, Kuchen und bayerischem Abendessen ein. Jetzt Karten sichern!
04.10.2025, 08:00
Barleben - Alle Feierfreudigen sind den zwei Oktoberfesten in der Begegnungsstätte in Barleben gern gesehen. Die Gemeinschaftsveranstaltungen des Vereins „Mehrgenerationenzentrum“ (MGZ) und der Ortsgruppe der Volkssolidarität gehen am Mittwoch und Donnerstag, 15. und 16. Oktober, über die Bühne und starten jeweils um 14.30 Uhr.