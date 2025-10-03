weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Pannen, Pyro und Promis im Maritim: Verrückte Hotel-Geschichten: Als Udo Lindenberg in Magdeburg bestohlen wurde

Pannen, Pyro und Promis im Maritim Verrückte Hotel-Geschichten: Als Udo Lindenberg in Magdeburg bestohlen wurde

Skurrile Szenen, prominente Gäste, unglaubliche Geschichten: Im Maritim Hotel Magdeburg wurde Udo Lindenberg beklaut, Raketen schossen durch die Lobby – und Gäste mussten durchs Fenster klettern. Ausgeplaudert haben das die allerersten Azubis beim Wiedersehen mit Direktor Wolfgang Gehlfuss.

03.10.2025, 17:00
Wolfgang Gehlfuß, erster Direktor des Maritim Hotel in Magdeburg, kümmerte sich persönlich um die Wünsche des prominenten Gasts Udo Lindenberg.
Wolfgang Gehlfuß, erster Direktor des Maritim Hotel in Magdeburg, kümmerte sich persönlich um die Wünsche des prominenten Gasts Udo Lindenberg. Foto: Gehlfuß

Magdeburg. - 30 Jahre Maritim Hotel Magdeburg – ein Wiedersehen voller skurriler Geschichten, Promis und Pyrotechnik. Vom Fenster-Empfang, Raketen und Rock-Gala bis zu Udo Lindenberg, der beklaut wurde: Die ersten Azubis und Direktor Wolfgang Gehlfuß blicken zurück auf eine Ära voller kurioser Momente und Magdeburger Hotelgeschichte.