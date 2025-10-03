Skurrile Szenen, prominente Gäste, unglaubliche Geschichten: Im Maritim Hotel Magdeburg wurde Udo Lindenberg beklaut, Raketen schossen durch die Lobby – und Gäste mussten durchs Fenster klettern. Ausgeplaudert haben das die allerersten Azubis beim Wiedersehen mit Direktor Wolfgang Gehlfuss.

Verrückte Hotel-Geschichten: Als Udo Lindenberg in Magdeburg bestohlen wurde

Wolfgang Gehlfuß, erster Direktor des Maritim Hotel in Magdeburg, kümmerte sich persönlich um die Wünsche des prominenten Gasts Udo Lindenberg.

Magdeburg. - 30 Jahre Maritim Hotel Magdeburg – ein Wiedersehen voller skurriler Geschichten, Promis und Pyrotechnik. Vom Fenster-Empfang, Raketen und Rock-Gala bis zu Udo Lindenberg, der beklaut wurde: Die ersten Azubis und Direktor Wolfgang Gehlfuß blicken zurück auf eine Ära voller kurioser Momente und Magdeburger Hotelgeschichte.