weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Schönebeck
    4. >

  4. Freibad: Calbenser Stadtrat entscheidet über neue Breitwellenrutsche im Freibad

Freibad Calbenser Stadtrat entscheidet über neue Breitwellenrutsche im Freibad

Seit Jahren sammelt die Stadt Spenden für eine Breitwellenrutsche im Freibad. Nun liegt dem Stadtrat eine Beschlussvorlage vor – gefördert werden könnten bis zu 80 Prozent der Kosten. Damit rückt der Einbau des neuen Bade-Highlights in greifbare Nähe.

Von Thomas Höfs 04.10.2025, 10:00
Im kommenden Jahr soll das Freibad eine große Rutsche bekommen. Die Stadt plant die Umsetzung des Projektes.
Im kommenden Jahr soll das Freibad eine große Rutsche bekommen. Die Stadt plant die Umsetzung des Projektes. Foto: Stadt Calbe

Calbe. - Die Stadtverwaltung legt den Stadträten eine Beschlussvorlage zum Bau einer Breitwellenrutsche im Freibad vor. Demnach soll mit dem Bau der Rutsche im kommenden Jahr begonnen werden.