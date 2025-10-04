Freibad Calbenser Stadtrat entscheidet über neue Breitwellenrutsche im Freibad
Seit Jahren sammelt die Stadt Spenden für eine Breitwellenrutsche im Freibad. Nun liegt dem Stadtrat eine Beschlussvorlage vor – gefördert werden könnten bis zu 80 Prozent der Kosten. Damit rückt der Einbau des neuen Bade-Highlights in greifbare Nähe.
04.10.2025, 10:00
Calbe. - Die Stadtverwaltung legt den Stadträten eine Beschlussvorlage zum Bau einer Breitwellenrutsche im Freibad vor. Demnach soll mit dem Bau der Rutsche im kommenden Jahr begonnen werden.