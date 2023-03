Weit über 40 Dornburger beteiligen sich an der Müllsammel-Aktion. Im Wald und an der Elbe waren sie unterwegs. Was sie dabei alles fanden.

Dornburg - Jede Menge Altreifen und Asbest, zwei Kühlschränke, ein komplettes Set an Badmöbeln sowie der übliche Haufen an Flaschen und Verpackungen: Unmengen an Müll wurde am vergangenen Wochenende rund um Dornburg gesammelt.