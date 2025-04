Jedes Jahr das gleiche Problem: Müll im Osterfeuer. In Dannigkow erwischte die Feuerwehr jetzt einen Umweltsünder auf frischer Tat. Ihm droht eine Strafe.

Dannigkow. - Aus Tradition wird Ärger: Immer wieder missbrauchen Unbekannte die Osterfeuer als illegale Müllkippen. Statt sauberer Holzstapel brennen dann Reifen, Spanplatten oder Plastikabfälle - wenn sie vor dem Entzünden nicht gefunden werden. Ein Problem, das nicht nur die Umwelt belastet, sondern auch die ehrenamtlichen Organisatoren in Bedrängnis bringt. So auch in Dannigkow.