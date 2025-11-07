Marcus Bursian reist mit dem MDR nach Rom, um eine Palme im Vatikan zu pflanzen – ein emotionales Zeichen mit historischem Hintergrund und viel Herz.

Einpacken für die Reise nach Rom: Maler Jürgen Dürrmann, TV-Gärtner Marcus Bursian und Steinmetzmeister Dominikus Willitzki (von rechts) verstauen mit MDR-Moderator Mario D. Richardt ihre Gastgeschenke.

Dahlenwarsleben - Auf dem Hof von Marcus Bursian in Dahlenwarsleben herrscht ungewohnter Trubel. Zwar lassen sich die Pferde nebenan nicht aus der Ruhe bringen, doch einigen Menschen ist das Lampenfieber anzumerken. Schließlich ist ein Kamerateam des MDR zu Gast – und mit ihm Moderator Mario D. Richardt von der beliebten Fernsehsendung „Mach Dich ran“. Und das hat einen Grund.