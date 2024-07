Veraltet, kaputt, gesperrt? Die Vorwürfe gegen die Kita „Gänseblümchen“ haben es in sich. Kirsten Flügge vom Deutschen Roten Kreuz klärt auf, ob dem wirklich so ist.

Hohenwarthe - Im Juni 2024 wurden Stimmen laut, nach denen in der Kita „Gänseblümchen“ gar nicht gespielt werden könne. „Eine Kita ohne Spielplatz? In Hohenwarthe leider traurige Realität“, heißt es in einem anonymen Leserbrief in der Juni-Ausgabe des Gemeindeblatts „Möserkurier“. Praktisch alle Außengeräte mussten dem Autor nach aufgrund von Sicherheitsmängeln gesperrt werden.