Mystischer Park: Dem Nebel folgt im Goethepark in Burg der Zauber

Mystischer Nebel und eine Grabanlage zählen eben so zum Inventar vom Goethepark in Burg wie ein Spielplatz und Pflanzen. Vom 1.-3. Oktober 2022 kommt Zauber hinzu.

Burg - Sie bieten Besuchern in Burg eine Entdeckungsreise in die Welt der Flora und zugleich eine Auszeit vom Alltag. Der Goethepark wird oft als Austragungsort für Veranstaltungen genutzt - in Kürze steht die nächste an.